Пассажир лучшей авиакомпании в мире нашел в своем обеде чужой «зуб»

Пассажир авиакомпании Singapore Airlines обнаружил в обеде, который подавали на борту самолета, крупный осколок человеческого зуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралиец Брэдли Баттон возвращался из Веллингтона (Новая Зеландия) в Мельбурн (Австралия) после встречи с другом. Когда пассажир доедал блюдо с рисом, он внезапно почувствовал неприятный хруст.

Баттон выплюнул содержимое и обнаружил, что в рисе был предмет похожий на осколок зуба. «До конца полета мне было плохо от одной мысли, что в моей еде был зуб», — поделился австралиец.

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Однако стюардесса не согласилась с мужчиной и попыталась убедить его, что это был лишь небольшой камень. «После этого мне предложили ваучер на 75 долларов для покупок в Duty Free, который я мог использовать только будучи пассажиром Singapore», — пожаловался Баттон.

Представители авиакомпании принесли пассажиру извинения и прокомментировали инцидент. «В настоящее время мы расследуем обстоятельства произошедшего. Мы решим, что делать в этой ситуации, как только получим результаты экспертизы», — говорится в официальном заявлении Singapore Airlines.

В ноябре 2018 года Singapore Airlines признали лучшей авиакомпанией 2018 года. Для рейтинга эксперты онлайн-сервиса путешествий Airline Ratings оценивали безопасность перелетов и впечатления пассажиров от полета.

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