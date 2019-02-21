Пассажир одной из лучших авиакомпаний обнаружил скрытую камеру

Пассажир авиакомпании Singapore Airlines обнаружил на борту самолета Boeing 747 скрытую камеру, встроенную в экран впереди стоящего сидения. Об этом он рассказал в Twitter. На его публикации обратило внимание издание News.com.au.

«Обнаружил это интересное устройство на борту Singapore Airlines. Может кто-то поделиться экспертным мнением, камера это или нет? Может @SingaporeAir уточнит, что это такое?» — написал Виталий Камлук.

Его пост стал вирусным и вызвал оживленное обсуждение. «Зачем там эти камеры и где хранится информация, которую они записывают? Как авиакомпания уведомляет пассажиров о наличии камер на борту?» — возмущались одни. Другие сообщили, что уже видели подобные камеры в самолетах других авиакомпаний.

В итоге к дискуссии в Twitter присоединился официальный аккаунт компании Singapore. «Дело в том, что в некоторые современные системы развлечений, которые предоставляются нам производителями, уже встроены камеры. Эти камеры отключены, и мы не планируем их использовать», — говорится в комментарии.

В ноябре 2018 года Singapore Airlines признали одной из лучших авиакомпаний 2019 года. Для рейтинга эксперты онлайн-сервиса путешествий Airline Ratings оценивали безопасность перелетов и впечатления пассажиров от полета.

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