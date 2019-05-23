Турист обнаружил насекомых в купленном в аэропорту сэндвиче и пришел в ужас

Путешественник нашел насекомых в багете, который купил в аэропорту Дублина, и испытал отвращение. Его историей поделился Independent. Ирландский юморист Мартин Варде опубликовал в сети снимок своего завтрака.

«Только что купил этот сэндвич на завтрак в магазине в аэропорту Дублина. Почему к нему прилипли два странно выглядящих насекомых? Чертовски омерзительно», — написал мужчина. «Они выглядят так, будто занимаются любовью», — заключил Варде.

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Подписчики комика бурно отреагировали на его снимок. «Это отвратительно», — написал один пользователь. «Ммм, бесплатный протеин», — саркастично пошутил другой. «Уверен, что они за это еще и деньги взяли», — съязвил третий.

В марте пассажир авиакомпании Delta, летевший бизнес-классом, обнаружил в обеде, который подавали на борту самолета, насекомое. Как рассказал путешественник, во время рейса Детройт — Сиэтл ему подали салат в тарелке, по которой ползала живая личинка. Он снял блюдо на видео и опубликовал в сети.

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