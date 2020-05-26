На Ибице произошло нашествие гигантских комаров-разносчиков вирусов

На популярном испанском курорте Ибица произошло нашествие азиатских тигровых комаров, которые могут быть разносчиками смертельно опасных заболеваний и вирусов. Об этом пишет Mirror.

Известно, что эти насекомые в четыре раза крупнее обычных комаров и ведут себя намного агрессивнее. При этом их укусы могут привести как к небольшому раздражению на коже человека, так и в некоторых случаях к заражению малярией, лихорадками Зика и денге.

Специалисты предполагают, что гигантские комары могли массово завестись в бассейнах региона, простаивающих без надлежащей санитарной обработки из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Местные власти призвали их владельцев как можно быстрее привести установки в порядок во избежание «настоящей проблемы в сфере охраны здоровья».

Кроме того, прибывающим в регион туристам рекомендуется подготовиться к возможному контакту с насекомыми — взять с собой защитную одежду, репелленты, москитные сетки, пинцеты с тонкими наконечниками и аптечку.

21 апреля сообщалось, что пляжи Таиланда, пустующие без туристов во время пандемии коронавируса, заполонили редкие виды черепах — пресмыкающиеся начали там массово строить гнезда. По словам местных экологов, подобного явления там не наблюдалось уже 20 лет.

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