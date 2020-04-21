Редкие виды черепах заполнили пустующие туристические пляжи в Таиланде

Редкие виды черепах заполнили тайские пляжи, пустующие без туристов во время пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает The Sun.

Пресмыкающиеся начали массово строить гнезда на популярных пляжах острова Пхукет в Таиланде. По словам местных экологов, подобного явления там не замечали уже 20 лет.

Как сообщил директор Морского биологического центра Пхукета, на острове нашли 11 гнезд, что можно считать хорошим знаком, поскольку «многие районы нереста до этого были уничтожены людьми».

«В прошлом году у нас не было такого большого количества отложенных яиц, потому что черепахи гибли, попадая в рыболовные снасти», — отметил биолог.

В марте сообщалось, что дикие животные начали возвращаться в города, которые опустели из-за карантинных мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции. Например, по улицам американского города Боулдер в Колорадо разгуливают пумы, на пляжах Мексики поселились крокодилы, а в один из городов Уэльса пробралось стадо бесхозных коз.

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