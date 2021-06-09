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Стало известно о планах наградить тушивших пожар в рязанской больнице медсестер

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Фото: РИА Новости

Власти Рязанской области планируют наградить пострадавших медсестер областной больницы имени Семашко, которые пытались самостоятельно потушить пожар в реанимационном отделении. Об этом сообщил губернатор региона Николай Любимов, передает ТАСС.

Как уточнил Любимов, «других пострадавших от пожара в регионе на данный момент нет». При этом, по данным экстренных служб, во время происшествия пострадали девять человек, передает РИА Новости.

О пожаре в реанимации стало известно ранее 9 июня. В результате пожара погибли три человека — они отравились угарным газом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По словам Любимова, причиной пожара в реанимационном отделении областной больницы имени Семашко в Рязани стал загоревшийся аппарат ИВЛ.

Семьи погибших получат компенсации в размере миллиона рублей. Как сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, глава региона также распорядился помочь семьям погибших с похоронами.

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