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Названа сумма компенсации семьям погибших при пожаре в рязанской больнице

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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Власти Рязанской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших при пожаре в областной больнице имени Семашко. Сумму компенсаций назвал губернатор региона Николай Любимов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Любимов добавил, что пострадавшим медсестрам тоже будет оказана помощь. «Сейчас, в первую очередь, их надо вылечить», — подчеркнул он.

Как сообщил заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, губернатор также распорядился помочь семьям погибших с похоронами.

Ранее Любимов подтвердил причину пожара в больнице — он произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ. По его словам, одна из медсестер попыталась потушить огонь. Губернатор также поручил проверить остальные больницы региона, в том числе их противопожарную безопасность.

Возгорание в больнице имени Семашко произошло в ночь на 9 июня, погибли три человека, еще восемь пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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