Губернатор Рязанской области назвал причину пожара в больнице

Причиной пожара в реанимационном отделении областной больницы имени Семашко в Рязани стал загоревшийся аппарат ИВЛ. Эту информацию подтвердил губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает РИА Новости.

По его словам, одна из медсестер пыталась потушить аппарат.

В результате пожара одна медсестра получила ожоги первой и второй степени, другая — легкой степени.

Губернатор также поручил проверить работу всех больниц, в том числе их противопожарную безопасность. Кроме того, Любимов поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. «От имени правительства Рязанской области выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших. Им обязательно будет оказана помощь», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в результате пожара три человека погибли, семеро с отравлением продуктами горения и ожогами госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ближайшее время будут назначены экспертизы, по результатам которых прояснится картина произошедшего.