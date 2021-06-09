Назван очаг пожара в рязанской больнице

Очаг пожара в реанимации рязанской областной клинической больницы имени Семашко находился в аппарате ИВЛ. Его назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

«На данный момент подтверждается версия, что пожар начался с аппарата ИВЛ, там находился очаг пожара», — заявил собеседник агентства. Он уточнил, что первопричина возгорания пока не установлена.

По предварительной информации, речь идет об аппарате иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D.

Возгорание произошло в реанимации больницы в ночь на 9 июня. Сообщение об этом поступило в 03:36 утра, огонь ликвидировали в 04:19. Погибли три человека, еще восемь пострадали. Среди них одна медсестра, остальные — пациенты. Предварительной причиной происшествия назвали воспламенение проводки из-за большой нагрузки, вызванной работой аппаратов ИВЛ. Среди других версий рассматривают нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет организовал проверку.