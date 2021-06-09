Началось расследование пожара от загоревшегося аппарата ИВЛ в рязанской больнице

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара в реанимации клинической больницы имени Семашко в Рязани, в котором погибли три человека и еще семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следствия, в ночь на 9 июня произошло возгорание в отделении анестезиологии и реанимации. Следствие рассматривает различные версии причин пожара. В ближайшее время будут назначены экспертизы, по результатам которых прояснится картина произошедшего.

Сообщалось, что загорелся аппарат ИВЛ иностранного производства. В результате пожара три человека погибло, семеро с отравлением продуктами горения и ожогами госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия следователи и криминалисты проводят осмотр, опрашивают очевидцев и персонал больницы. Они также намерены проверить действия работников медучреждения по эвакуации пациентов, их своевременность и безопасность.