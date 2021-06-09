Последствия пожара в рязанской больнице попали на видео

Последствия пожара в реанимационном отделении рязанской областной клинической больницы имени Семашко попали на видео, ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно треснувшие стекла в окнах, осколки на больничной койке и перевернутую мебель.

Возгорание произошло в ночь на 9 июня, погибли три человека, еще восемь пострадали. Предварительной причиной происшествия назвали воспламенение проводки из-за работы аппаратов ИВЛ, также рассматриваются версии о нарушении правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.

По данным правоохранительных органов, очаг возгорания находился в аппарате ИВЛ. Предварительно, речь идет об аппарате иностранного производства PRUNUS Boaray 5000D. Следственный комитет организовал проверку.