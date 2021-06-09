Стали известны подробности обслуживания аппаратов ИВЛ в рязанской больнице

Все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рязанской больнице, где произошло возгорание, обслуживались по контракту, заявил директор обслуживающей компании ОАО «Рязань Медтехника» Сергей Маликов. Он не уточнил, когда в последний раз проводились работы. Новые подробности публикует сайт телеканала РЕН ТВ.

В настоящее время известно, что в больнице проводится проверка аппаратов ИВЛ и выясняется, какой именно послужил причиной возгорания. По словам Маликова, каждый аппарат надо изучать отдельно, так как класс у них абсолютно разный.

«Сейчас на данный момент проводится проверка. Точной информации у меня нет. То есть это или аппараты обслуживаются нашей организацией, либо это новые аппараты, новая поставка. Вот сейчас как раз этот момент выясняем», — рассказал Маликов.

Ранее сообщалось, что в больнице загорелся аппарат ИВЛ иностранного производства.

Возгорание произошло в реанимационном отделении в ночь на 9 июня. Сообщение о пожаре поступило в 3:36 утра, в 4:19 огонь ликвидировали. В результате пожара три человека погибли, семеро с отравлением продуктами горения и ожогами госпитализированы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ближайшее время будут назначены экспертизы, по результатам которых прояснится картина произошедшего.

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