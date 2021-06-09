Число пострадавших при пожаре в больнице Рязани увеличилось

Число пострадавших в результате пожара в реанимации областной клинической больницы в Рязани увеличилось до деcяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Шесть пациентов находятся в стабильно тяжелом состоянии.

«Также в больнице находятся еще две медсестры, 25 и 26 лет, их состояние оценивается как удовлетворительное. В оториноларингологическое отделение ГБУ РО "ГКБ №11" эвакуирована пациентка 49 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы им. Семашко после операции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в больнице в реанимационном отделении загорелся аппарат ИВЛ иностранного производства. Сообщение о пожаре поступило 9 июня в 03:36, в 04:19 огонь ликвидировали. В результате пожара три человека погибли.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В ближайшее время будут назначены экспертизы, по результатам которых прояснится картина произошедшего.