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В Москве загорелся центр для больных с COVID-19

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве загорелся реабилитационный центр для больных с COVID-19. Примерно 30 человек эвакуировали. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

В МЧС уточнили агентству, что в 15:06 по московскому времени пожар был локализован, а в 15:11 — ликвидирован. Данных о пострадавших в настоящее время не поступало.

По словам собеседника агентства, возгорание произошло в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров.

Ранее здание МВД России загорелось на Житной улице в Москве. Известно, что возгорание произошло на шестом этаже, в серверной комнате. Всех людей из здания эвакуировали.

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