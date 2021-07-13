Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа

Роспотребнадзор рекомендовал привиться от гриппа через месяц после вакцинации от COVID-19

Прививку от гриппа необходимо делать не менее чем через месяц после вакцинации от COVID-19. Соответствующие рекомендации подготовил Роспотребнадзор, говорится в постановлении, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве уточнили, что охватить прививками против гриппа нужно не менее 60 процентов от численности населения каждого субъекта федерации, а также минимум 75 процентов граждан из групп риска.

Кроме того, местные руководители должны проконтролировать иммунизацию работников образовательных организаций. Если ситуация будет ухудшаться, необходимо ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, а также образовательного процесса.

Планируется, что прививочную кампанию начнут осенью. С 23 августа жителей будут информировать о необходимости сделать прививку, говорится в постановлении.