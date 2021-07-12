Россиянам перечислили опасные после вакцинации продукты

Диетолог Мухина рассказала, какие продукты не стоит употреблять после прививки от COVID-19

После прививки от коронавируса следует несколько дней придерживаться диеты для того, чтобы организм отдохнул. О продуктах, представляющих опасность после вакцинации, рассказала диетолог Марият Мухина, пишет портал Life.ru.

По ее словам, из рациона стоит убрать продукты, стимулирующие выработку ненужных антител, так как иммунитет должен сосредоточиться на выработке иммуноглобулинов G против коронавируса.

«Питание подбирается с учетом скрытой непереносимости продуктов», — объяснила Мухина.

Эксперт подчеркнула, что если человек не желает проходить проверку, то ему можно придерживаться стандартного списка запрещенных продуктов, которые будут стимулировать выработку ненужных антител, а также могут спровоцировать аллергию. В список входят сахар тростниковый, перец чили, какао, кофе, арбузы, ананасы, грибы, дрожжи пивные, пекарские, а также чайный гриб.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России. По ее словам, коллективный иммунитет к коронавирусу нужно выработать на уровне 80 процентов, однако пока планка необходимой вакцинации сотрудников организаций.