Россиян предупредили о подорожании чая и кофе

Осенью в России могут подорожать чай и кофе, предупредил генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Основная проблема, с которой сталкиваются все, не только поставщики чайные и кофейные, но и все страны, связанные с грузоперевозками, — это стоимость фрахта, то есть стоимость доставки контейнеров, прежде всего из Юго-Восточной Азии», — объяснил он. Если ситуация не будет урегулирована, то подорожать могут все товары, уточнил Чантурия. Пока, по его словам, «просвета не видно».

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При этом дефицита чая и кофе в магазинах не ожидается. Производство чая в мире в целом стабильно, что позволяет компенсировать снижение экспорта из Индии, где трудности возникали на фоне распространения коронавируса.

Эксперты уже предупреждали, что из-за роста транспортных издержек, обусловленных подорожанием топлива и возросшими временными затратами на доставку из-за ситуации с коронавирусом, продовольствие может подорожать .

Цены на еду в мире и так по-прежнему находятся на высоком уровне, хотя в июне отмечается их небольшое снижение. При этом в России продукты подорожали и в этом месяце, на 0,69 процента. За год же цены на продовольственные товары в стране выросли на 7,9 процента. 12 июля россиянам предсказали и рост цен на дикоросы, в том числе орехи, ягоды и грибы. Стоимость может увеличиться на 10 процентов.