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Ценам на орехи и грибы в России пообещали рост

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Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В России могут вырасти цены на дикоросы, в том числе, орехи, ягоды и грибы. Их стоимость может подняться из-за инфляции, жары и ливней, сообщает газета «Известия». Причем легальный сбор увеличится, а незаконная добыча — сократится в несколько раз.

По оценкам экспертов, в настоящее время эксплуатационные запасы орехов, ягод, грибов составляют 7,4 миллиона тонн, а биологические запасы — 13,4 миллиона тонн. «Рост цен на дикоросы будет, так как инфляция большая, зарплата растет, и она составляет большую составляющую в стоимости дикоросов», — объяснил представитель компании «Дико вкусно». Стоимость может увеличиться на 10 процентов.

Как считает член генерального совета «Деловой России» и учредитель компании «Нутрифика» Алексей Мостовщиков, цены на дикоросы будут расти и в будущем, поскольку рынок развернулся к экопродуктам. «По моим прогнозам, цены на них будут только расти, так как в азиатских странах спрос на такие продукты увеличивается в геометрической прогрессии», — пояснил он.

Ранее производители рыбной гастрономии предупредили россиян о подорожании консервов и пресервов на 5–10 процентов из-за роста стоимости сырья. На изменение цен может повлиять удорожание логистики, упаковки и идущей в переработку рыбы.

Кроме того, на 7-10 процентов в России подорожать может и молоко. К осени этого года производители молока для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на свою продукцию. С другой стороны, в Минсельхозе оснований для резкого подорожания молока не видят.

В июне цены на продовольствие в мире впервые за год стали снижаться в месячном выражении, но по сравнению с прошлым годом по-прежнему остаются гораздо более высокими. При этом России тенденция к замедлению роста цен пока не коснулась — в июне еда подорожала и по сравнению с маем, и по сравнению с прошлым годом.

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