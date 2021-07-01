Россиян предупредили о подорожании молока

К осени этого года производители молока для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на свою продукцию на 7-10 процентов. О подорожании предупредил гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев в беседе с РБК.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Молвест» выпускает молочную продукцию под брендами «Вкуснотеево» и «Нежный возраст» и входит в топ-5 крупнейших переработчиков молока в стране. Другие участники рынка уже повышали цены или готовятся это сделать. Например, компания «А-Молоко» в начале года подняла стоимость на 10 процентов по сравнению с показателями конца 2020 года. В скором времени они снова повысятся в пределах 5-7 процентов.

При этом с января по май средняя цена за литр питьевого молока в рознице выросла всего на один процент по сравнению с тем же периодом 2020 года. Например, за этот же период цена на сахар взлетела почти на 48 процентов. О том, что молоко, в отличие от других продуктов, практически не подорожало, заявил и президент Владимир Путин на прямой линии. Однако у производителей увеличились почти все издержки — от стоимости сырья и кормов до упаковки конечной продукции.

Себестоимость производства сырого молока и готовой молочной продукции в России растет сильнее, чем цена реализации, и это может привести к трудностям для отрасли, заявил ранее гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.