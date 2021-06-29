Российские власти нашли способ защититься от роста мировых цен

Российские власти разработали систему защиты от роста мировых цен на продукты (сахар, подсолнечное масло, зерно, мясо птицы, свинина, молоко, рыба), черные и цветные металлы и удобрения. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров.

Суть системы состоит в том, что как только стоимость товара в мире будет преодолевать «красную линию», в России вступят в силу механизмы реагирования.

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Предполагается, что система защиты будет состоять из двух частей. Первая будет представлять собой модель регулярного прогнозирования мировых цен на товары и и их влияние на российский рынок на перспективу восьми недель. В рамках второй части эти оценки будут использовать для предупреждения перегрева стоимости товаров внутри страны. Однако пока ни уровень «красной линии», ни возможные механизмы защиты внутреннего рынка не определены. Как уточнил один из собеседников газеты, речь может идти о пошлинах, ограничении экспорта и субсидировании производства.

Собеседник газеты объяснил, что такой механизм нужен, чтобы избежать неожиданных для бизнеса административных мер по стабилизации цен. «Идея в том, чтобы создать методику, которая показывает, есть ли риски роста цен. Понимая перспективу, можно принимать меры рыночного характера, а не переходить к запоздалому административному вмешательств», — уточнил он.

Ранее стало известно, что строители спецтехники попросили власти предоставить им субсидии из-за роста цен на металл. В ассоциации «Росспецмаш» заявили, что если сырье не подешевеет, то организации будут вынуждены поднять цены на технику, что приведет к значительному росту инфляции в стране