Россия оказалась под угрозой новых санкций из-за угля

Россия решила возобновить транзитные поставки угля через КНДР, несмотря на угрозу новых санкций. Как сообщает «Коммерсантъ», на фоне высоких цен на уголь и нехватки экспортных мощностей отечественные экспортеры возобновили поставки в Северную Корею впервые с 2018 года, хотя это необходимо было согласовать с ООН.

В первом квартале 2021 года Россия поставила в КНДР по железной дороге порядка 15 тысяч тонн угля на 836,7 тысячи долларов. Этот уголь идет до порта Раджин, откуда его можно отправлять в Южную Корею и Китай. Рост спроса объясняется дефицитом природного газа и ростом потребления электроэнергии.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В последнее время цены на энергетический уголь растут по всему миру. По прогнозам аналитиков Argus, если тенденции на рынке сохранятся, то может повториться ситуация осени 2018 года, когда цены были на пиковых значениях 1450-1500 рублей за тонну.

В настоящее время стоимость металлургического угля с поставкой по морю в июне превысила 300 долларов за тонну впервые с 2008 года.

Уже сейчас крупные энергокомпании сталкиваются с проблемами при закупках угля и жалуются на высокие цены. При этом для российских фирм сейчас выгоднее поставлять уголь в Азию, нежели чем в Европу. В частности, поставки российского угля в Китай в первом квартале текущего года выросли на 44 процента — до 8,3 миллиона тонн.