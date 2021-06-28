Назван способ снизить цены в магазинах

Гендиректор «Федерального центра компетенций» (ФКЦ) Николай Соломон назвал способ снизить цены в магазинах. По его мнению, к росту стоимости товаров приводит распространенная в России практика делать запасы на 40-50 процентов больше необходимого, передает «Российская газета».

Эксперт отметил, что в результате этого загромождаются склады, замораживаются деньги, а производителям необходимо постоянно изменять планы выпуска продукции. «Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен», — подчеркнул специалист.

Соломон заключил, что цифровые процессы позволяют построить цепочку от производителя до магазина, запланировать выпуск товаров на несколько месяцев вперед и избавиться от буферных запасов.

Ранее экономисты банков, университетов и рейтинговых агентств оценили вероятность снижения цен к концу лета. Они сошлись во мнении, что в августе-сентябре 2021 году впервые за два года не будет месячной дефляции. Аналитики полагают, что в случае снижения цен на продовольствие оно не сможет перебить инфляцию других категорий в потребительской корзине.