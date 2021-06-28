Россиян предупредили о возможном подорожании хлеба

Российские предприятия оказались недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза и предупредили о риске подорожания хлеба, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили в Российском союзе пекарей (РСП), финансовая нагрузка производителей может вырасти на 22 миллиарда рублей из-за новых правил, что непременно отразится на ценах продукции.

В союзе отметили, что в новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» широко трактуется как «продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты». «Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет», — заявили представители РСП.

В союзе опасаются, что из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в 10 процентов. Сам президент организации Алексей Лялин уверен, что новый ГОСТ «повлияет на рост цен на хлеб».

В конце мая производители куриных яиц попросили Минпромторг России решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что их закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек. Кроме того, за год себестоимость в птицеводстве выросла на 20-25 процентов из-за подорожания зерна, кормовых добавок, упаковки.