Россиян предупредили о росте цен на корм для домашних животных

Ассоциация производителей кормов для домашних животных предупредила об угрозах российскому рынку и потребителям из-за изменения правил маркирования продукции, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о проекте приказа Минпромторга, который вступит в силу 21 июня. Товары, для которых пока не действует технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), придется обозначать знаком СТР. Принятие регламента потребует опять заменить всю упаковку, что может привести к подорожанию корма.

Производители столкнутся с полной сменой упаковки два раза за четыре года. Это обернется затратами, потерями продаж и списаниями (около 550 миллионов рублей, а выпуск новой упаковки дважды обойдется в 530 миллионов). В аналогичной ситуации могут оказаться производители средств для стирки, гигиенических товаров и дезинфицирующих средств. Ассоциация просит перенести вступление в силу приказа на три месяца, а также разрешить выводить на рынок новую продукцию со знаком РСТ (соответствие требованиям российских стандартов) до вступления в силу технического регламента ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что питомцы россиян оказались под угрозой из-за запрета на импорт кормов для кошек, собак и остальных животных из США, Германии, Испании и других стран. По словам представителей Союза предприятий зообизнеса, это не только создает риски для здоровья питомцев, но также может привести к росту цен и банкротству зоомагазинов и ветеринарных клиник.