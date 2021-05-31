Питомцы россиян оказались под угрозой из-за запрета на импорт кормов для кошек, собак и остальных животных из США, Германии, Испании и других стран. По словам представителей Союза предприятий зообизнеса, это не только создает риски для здоровья питомцев, но также может привести к росту цен и банкротству зоомагазинов и ветеринарных клиник. Об этом сообщает РБК.

Предприниматели попросили главу Минэкономразвития Максима Решетникова поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов. Аналогичную просьбу они направили омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой.

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Запрет на импорт зоокормов постепенно вводит Россельхознадзор. В ведомстве установили, что там есть незарегистрированные генно-модифицированные компоненты. Под запрет уже попала продукция из Нидерландов, США, Испании, Германии и Литвы. Дело в том, что кошки и собаки относятся к так называемым непродуктивным видам животных, то есть их мясо не идет на пищу. Однако с 2021 года изменился принцип, которым руководствуется Россельхознадзор при запрете импорта. Теперь если ГМО нашли в кормах для продуктивных животных (домашнего скота), то под запрет попадает продукция всех производителей страны.

То есть понятия кормов для продуктивных и домашних животных по российским законам не разделаются. Иными словами то, что касается кормов и кормовых добавок и сырья для продуктивных животных, автоматически переносится и на непродуктивных, пояснил председатель правления Кирилл Дмитриев.

По данным Союза предприятий зообизнеса, доля импортных кормов для домашних животных на российском рынке составляет около 15 процентов. Около 85 процентов кормов производится в России, большая часть из них — предприятиями двух транснациональных компаний: Mars и Nestle.