Строители спецтехники попросили субсидий из-за роста цен на металл

Строители спецтехники обратились к государству с просьбой предоставить субсидии из-за роста цен на металл. В ассоциации «Росспецмаш» заявили, что если сырье не подешевеет, то организации будут вынуждены поднять цены на технику, что приведет к значительному росту инфляции в стране. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что с июля 2020 года стоимость металла увеличилась на 56-87 процентов, а себестоимость производства спецтехники возросла на 20 процентов. Если ситуация не изменится, то все товары и услуги, произведенные с ее помощью, резко подорожают. В том числе речь идет о продуктах питания и квадратном метре жилья.

Помимо субсидирования производства металлопродукции для машиностроения, бизнес также попросил дополнительно выделить 13 миллиардов рублей на программы стимулирования спроса на специализированную технику. Помимо этого в объединении предложили ужесточить ограничения на вывоз лома за рубеж. Соответствующее письмо было направлено в адрес вице-премьера Юрия Борисова.

В то же время не все эксперты с этим согласны. По мнению директора ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктора Ковшевного, большее влияние на стоимость продукции окажет подорожание бензина и дизельного топлива. Гендиректор рейтингового агентства «Русмет» Андрей Зеленин отметил, что цена формируется из соотношения спроса и предложения, а прямой зависимости между подорожанием сельхозтехники и стоимостью продуктов нет.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании воспользовались удачной ценовой конъюнктурой на мировых рынках и «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей. Эти средства чиновник предлагал вернуть в бюджет при помощи налогов.