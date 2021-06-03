Российский олигарх ответил анекдотом на обвинения металлургов в «нахлобучивании»

Российский олигарх, основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ответил анекдотом на слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который описал ценовую политику металлургов как «нахлобучивание» государства на 100 миллиардов рублей. Его слова приводит РБК.

«Заканчивается парад на Красной площади. Диктор объявляет: "А сейчас на брусчатку выходит..." и замолкает. В полной тишине выходят люди в серых костюмах и молча идут по площади. Президент спрашивает: "Что это?" Сопровождающий говорит: "Это оружие страшной разрушительной силы, нам оно досталось от Советского Союза. Это бывшие работники Госплана», — рассказал Лисин.

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Ранее Лисин, комментируя слова Белоусова, призвал «не чинить» российскую экономику, потому что она и так работает. Он объяснил заявление «синдромом Госплана» и обратил внимание, что металлурги в виде налогов заплатили больше, чем 100 миллиардов рублей.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство занимается вопросом дополнительных прибылей, которые образовались у металлургов. Однако он призвал не искать виноватых, назвав ситуацию «экономической жизнью».

31 мая помощник президента Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.