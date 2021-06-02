Обвинивший металлургов в «нахлобучивании» государства объяснил свои слова

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что задачи отобрать деньги у металлургов нет. Так он в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал обвинения в адрес металлургов, которых он ранее упрекнул в «нахлобучивании» государства примерно на 100 миллиардов рублей. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

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По словам Белоусова, нужно стабилизировать цены на металл. «Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД» — отметил он.

Вице-премьер также уточнил, что речь идет только о черной металлургии. Белоусов подчеркнул, что налоговое решение технологически самое простое. «Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание», — объяснил он.

Ранее Белоусов заявил, что с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы «в разы» — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, отмечал он.

После этого глава Минпромторга Денис Мантуров решил собрать совещание с владельцами российских металлургических компаний, чтобы обсудить рост цен на продукцию для государственных проектов.