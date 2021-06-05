Белоусов снова раскритиковал российских металлургов фразой «устроили вопли»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов снова раскритиковал российскую металлургическую промышленности и упрекнул ее представителей в жадности. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Белоусов остался недоволен тем, что представители металлургических компаний жаловались на повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). «Устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей, при вашем росте EBITDA и доходов», — подытожил одной фразой Белоусов.

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Во время общения с участниками молодежного форума в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер сообщил, что в период пандемии российские власти выделили для поддержки экономики около 4 триллионов рублей. Тем не менее, правительство не попыталось компенсировать затраты за счет богатеющей металлургической отрасли.

Он подчеркнул, что деньги на помощь другим отраслям власти взяли у банков в виде заимствований.

Президент России Владимир Путин попросил металлургов не обижаться на слова о «нахлобучивании» государства. Президент назвал «очевидным» изменением конъюнктура рынка, благодаря чему эта отрасль начала получать сверхдоходы.

2 июня Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал обвинения в адрес металлургов, которых он ранее упрекнул в «нахлобучивании» государства примерно на 100 миллиардов рублей. Первый вице-премьер отметил, что задачи отобрать деньги у металлургов нет.

Ранее Белоусов заявил, что с начала пандемии коронавируса металлургические компании увеличили доходы «в разы» — благодаря росту цен на мировом и внутреннем рынках. Полученные средства металлурги должны вернуть в бюджет в виде налогов, отмечал он.