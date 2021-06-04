Путин попросил металлургов не обижаться за «нахлобучивание»

Президент России Владимир Путин попросил металлургов не обижаться на слова о «нахлобучивании» государства. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляция ведется в YouTube.

«Дело в том, что конъюнктура рынка изменилась и эта отрасль начала получать сверхдоходы, это очевидная вещь», — констатировал президент. По его словам, подобные ситуации приводят к перекосам в экономике.

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«Это касается многих отраслей, в том числе энергетики, той же нефтянки: поднялись цены на мировых рынках, и у нас стараются поднять», — уточнил глава государства.

Говоря об инструментах, которые могут нивелировать эти проблемы, Путин упомянул таможенно-тарифную политику, но в случае с нефтянкой механизм уже проработан.

В конце мая первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса. В Кремле на это ответили, что в ситуации со сверхприбылями российских металлургов нет смысла искать виновных, потому что это «экономическая жизнь».