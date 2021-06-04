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Обвиненная в «нахлобучивании» отрасль оказалась в лидерах по объему дивидендов

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Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Среди публичных компаний в России в прошлом году лидерами по объему дивидендов оказались нефтегазовый сектор и металлурги, которых недавно обвинили в «нахлобучивании» государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ITI Capital.

Одновременно доля нефтегазового сектора в общем объеме вознаграждения акционерам снизилась с 51 до 33 процентов, а доля металлургических наоборот выросла до 33 процентов. На третьем месте оказались финансовые компании (за год их доля выросла с 13 до 18 процентов).

Аналитики ITI Capital подсчитали, что в 2020-м акционерам топ-50 компаний на Мосбирже было выплачено 2,6 триллиона рублей.

В конце мая первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.

В Кремле на это ответили, что в ситуации со сверхприбылями российских металлургов нет смысла искать виновных, потому что это «экономическая жизнь». Позднее, поясняя свое высказывание, Белоусов сказал, что у правительства нет цели отобрать у металлургов дополнительные доходы, а просто нужно уложиться в параметры проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.

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