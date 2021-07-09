Россиян предупредили о подорожании рыбных консервов

Производители рыбной гастрономии предупредили россиян о подорожании консервов и пресервов на 5–10 процентов из-за роста стоимости сырья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На изменение цен может повлиять удорожание логистики, упаковки и идущей в переработку рыбы, считают эксперты. «Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта», — рассказал коммерческий директор сети «Верный» Антон Бахарев.

Собеседник издания в другой крупной торговой сети подтвердил, что стоимость доставки рыбы из районов промысла до переработки растет. Расходы на обслуживание судов также увеличиваются, что приводит к росту себестоимости.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что лососевые за год в среднем подорожали на 30 процентов, и нерка на Камчатке продается по 1,2–1,5 тысячи рублей за один килограмм, что сравнимо с ценой норвежского товарного лосося.

Ранее Минсельхоз оценил перспективы подорожания молока. «С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8 процента, сухого цельного — на один процент, а пастеризованного — выросла на 1,7 процента. Цена сливочного масла увеличилась на 1,5 процента, сыра — на 0,3 процента», — подчеркнули в министерстве. Перспектива сохранения текущих цен обеспечена ростом производства и мерами поддержки со стороны государства, считают в ведомстве.