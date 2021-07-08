Российским винам пообещали подорожание

Аналитики пообещали, что российские вина подорожают. Как сообщает РБК, к следующему году оптовые цены могут подскочить на 15-20 процентов. Такой вывод сделали эксперты рейтингового агентства НКР.

Сами виноделы считают, что в рознице цены вырастут на 10 процентов. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович пояснил, что 5-6 процентов даст инфляция, а еще 5 процентов могут прибавиться к конечной цене на фоне подорожания винограда. Однако точных оценок пока нет: сначала надо дождаться урожая.

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По оценкам Росстата, в 2020 году средние розничные цены на российское столовое виноградное вино (сухое, полусухое и полусладкое) крепостью до 14 процентов выросли по сравнению с предыдущим годом на 4,6 процента, до 432,2 рубля за литр. Игристое вино стало дороже на 4,5 процента и стоило 359,9 рубля.

Ранее стало известно, что в июне инфляция в России ускорилась до 6,5 процента по сравнению с тем же месяцем в прошлом году, тогда как в мае она достигала 6 процентов на годовом уровне. Рост цен побил пятилетний рекорд, обновив максимум с сентября 2016 года, когда инфляция составляла 6,4 процента. Самым подорожавшим продуктом оказался майонез.