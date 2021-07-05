Предсказано замедление роста цен на еду в мире

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно с ООН предсказала замедление роста цен на продукты питания. Bloomberg передает, что это связано со снижением спроса и наращиванием темпов производства.

В отчете ОЭСР и ООН сказано, что в ближайшие пару лет цены на еду с поправкой на инфляцию могут снизиться и останутся практически неизменными до 2030 года, поскольку спрос на зерно и рыбу стал более умеренным, а поставки сырья растут.

Ожидается, что прирост спроса на сельскохозяйственную продукцию в ближайшем десятилетии составит 1,2 процента в год — на один процент меньше, чем в прошлые десять лет. В свою очередь, объем производства может увеличиться на 1,4 процента за счет развивающихся стран, если вкладываться в инфраструктуру, исследования и грамотное распределение ресурсов. Тем не менее в Северной Америке, Западной Европе и Центральной Азии производство замедлится из-за строгой экологической политики.

Организации считают, что в краткосрочной перспективе производство наладится, когда страны снимут ограничения на международные поездки, и на фермы вернется больше сельскохозяйственных работников.

Мировые затраты на еду подскочили за последний год до девятилетнего максимума. Среди причин — вызванный пандемией кризис, потери урожая их-за засухи в Южной Америке и рекордные закупки зерна Китаем. Стремительно подорожало все: от теста для пиццы до мяса и кофе. Скачок цен на продовольствие опасен ростом числа голодающих и одновременно более высокими темпами инфляции. Она может подтолкнуть центральные банки ужесточить меры стимулирования для восстановления после пандемии.