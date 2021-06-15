В США взлетели цены на куриные крылья

Цены на куриные крылышки, которые пользуются огромной популярностью у жителей США в качестве традиционного фаст-фуда, взлетели почти вдвое. Основной причиной рестораторы и фермеры называют дефицит рабочей силы из-за пандемии, пишет Business Insider.

Владелец ресторана Duff's Famous Wings в Буффало штата Нью-Йорк Грег Дуэлл рассказал журналистам, что заведению приходится корректировать цены на жареные крылышки вслед за новыми расценками у поставщиков курятины.

Последние терпят острую нехватку работников на птицефермах после крупного оттока мигрантов из США в период коронавируса. Оставшийся персонал не успевает разделывать куриц вовремя. Птицы подрастают и требуют больше корма, что приводит к увеличению затрат на разведение примерно на 99 процентов, подтверждают фермеры. По словам Дуэлла, в 2021 году в 1,2 раза подорожало и масло, необходимое для приготовления крылышек буффало.

Нехватка рабочей силы сказывается на всех отраслях экономики США и других стран мира. Около двух третей американских ресторанов заявили о нехватке работников, половина — едва справляется с арендной платой после длительных простоев в локдауны. Экстремальная ситуация в экономике приводит к подорожанию почти всех товаров. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), цены на еду в мире достигли рекордной планки с 2014 года.

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