Британскому богачу пришлось стать мойщиком посуды

Предпринимателю Джайлсу Фуксу, который держит роскошный отель Burgh Island в графстве Девон на Юго-Западе Англии, пришлось мыть посуду за гостями из-за нехватки рабочей силы. Коронавирус оставил известное заведение Соединенного Королевства без сотрудников-мигрантов, поэтому британский богач оказался вынужден справляться с ростом спроса на туризм своими силами, пишет издание DailyMail.

Отель Burgh Island построили в 1929 году. Среди его гостей в разные времена были такие знаменитости, как Агата Кристи, Уинстон Черчилль, The Beatles. Миллионер, который три года назад приобрел 70-процентную долю в отеле, последние выходные провел на кухне заведения. 56-летний предприниматель, который три года назад приобрел долю в отеле, пытается смягчить давление на бизнес из-за оттока иностранных работников.

Бизнесмен не мог себе позволить остановить работу из-за нехватки сотрудников при повторном открытии заведения после снятия ряда ограничений, тем более, номера забронировали до ноября. Он начал мыть посуду, не обращая внимания на больную спину.

Организация UK Hospitality, которая представляет индустрию гостеприимства в Великобритании, на этой неделе заявила о нехватке 188 тысяч сотрудников в гостиничной индустрии, вызванной пандемией. Многие иностранные рабочие вернулись в свои страны и остались зарабатывать там.

Серьезная нехватка персонала проявилась в сфере гостеприимства Соединенного Королевства, когда население начало возвращаться к обычному образу жизни после затянувшегося локдауна. Некоторые заведения общепита и гостиницы не в силах обеспечить заведения сотрудниками. Британская ассоциация пива и пабов (The British Beer and Pub Association, BBPA) попросила у правительства «финансовую компенсацию» на то, чтобы спасти бизнес.