Названа главная движущая сила для восстановления экономики США

Поколение Z (люди, родившиеся в 1990-2010-х годах) и миллениалы (родившиеся между 1981 и 2000 годами) возглавляют восстановление экономики CША. Они тратят даже больше денег, чем до пандемии коронавируса, пишет Business Insider.

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Поколение Z также называют главной движущей силой на рынке труда — среди подростков наблюдается бум занятости. В мае уровень безработицы среди людей в возрасте от 20 до 24 лет впервые в истории превысил уровень безработицы среди подростков.

В целом американцы накопили 2,6 триллиона долларов сбережений. Насколько быстрым будет восстановление экономики, отчасти зависит от того, готовы ли люди начать тратить эти деньги, отмечает издание.

Миллениалы обладают наибольшей покупательной способностью, именно они могут возглавить движение к восстановлению экономики США, уверены эксперты. Один из секторов, куда состоятельные миллениалы планируют направить свои деньги, — это путешествия.

Ранее сообщалось, что американские организации нанимают все больше подростков на сезонную работу в сферы обслуживания в США. При помощи молодежи бизнес компенсирует дефицит иностранной рабочей силы, вызванный коронавирусом. Доля работающих молодых людей от 16 до 19 лет составила 32,8 процента от общего числа американских подростков этого возраста — максимальное значение с 2008 года.