США разгонят мировую экономику

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) поверила в мировую экономику и улучшила прогноз по ее росту на фоне внедрения вакцин от коронавируса и программ финансовой помощи в США, говорится в отчете организации, опубликованном на ее официальном сайте. Именно Соединенные Штаты должны разогнать мировую экономику, уверены аналитики.

По данным ОЭСР, по итогам 2021 года мировая экономика вырастет на 5,8 процента и на 4,4 процента в 2022-м — против 5,6 и 4 процентов соответственно, согласно прежнему прогнозу.

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Мировая экономика уже вернулась к допандемийному уровню активности, уверена ОЭСР, однако темпы роста по-прежнему не восстановились полностью — даже за счет эффекта «низкой базы». «Мировая экономика в настоящее время движется к выздоровлению с большим количеством трений», — говорится в отчете.

Главными причинами восстановления ОЭСР считает активное повсеместное распространение вакцин и программы финансовой помощи, запущенные в США и еврозоне. Часть из них запущена регуляторами — Федеральной резервной системой и Европейским центробанком — и предусматривает выкуп корпоративных и государственных ценных бумаг на открытом рынке, другая часть ориентирована на прямые выплаты банкам, компаниям и домохозяйствам из бюджета.

Программы помощи помогают восстановить спрос со стороны населения и бизнеса, который является одним из главных драйверов развития экономики.