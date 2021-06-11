Домовладельцы в США обогатились на два триллиона долларов

Домовладельцы в США становятся богаче на фоне роста цен на жилье, пишет CNBC. Недвижимость с ипотекой, которая составляет примерно 62 процента от всего объема рынка, на годовом уровне в первом квартале подорожала на 20 процентов, что эквивалентно росту на два триллиона долларов, свидетельствуют данные американской аналитической компании CoreLogic.

В среднем один заемщик заработал около 33 тысяч долларов. В марте цены на дома выросли более чем на 11 процентов по сравнению с прошлогодним уровнем, а в апреле рост ускорился до 13 процентов. Спрос стимулировала пандемия коронавируса — при том, что покупатели уже были готовы заплатить больше из-за небольшого выбора. Дополнительно рост цен поддержали и рекордно низкие ставки ипотечного кредитования.

«Активы домовладельцев за последнее десятилетие выросли более чем вдвое, и это стало серьезной поддержкой в противостоянии вызовам пандемии. Этот доход стал важным финансовым инструментом и поддержал настроения потребителей на рынке жилой недвижимости в США, что особенно касается собственников старшего возраста, которые годами фиксировали рост цен», — рассказал глава CoreLogic.

Ожидать резкого падения цен оснований нет: спрос по-прежнему велик, и его поддерживает благоприятная демографическая ситуация. Сейчас продажи замедлились, однако покупатели вернутся, когда цены станут умереннее.

Данные о росте благосостояния американцев также представила Федеральная резервная система США: активы жителей страны по итогам первого квартала достигли рекордных 154,2 триллиона долларов. При этом в стране отмечается и рост цен: в мае они выросли на пять процентов в годовом выражении.