Россиян предупредили о резком подорожании отечественного вина

Российские виноделы заметили резкое подорожание сырья. В Крыму оптовые цены на технический виноград взлетели от 60 до 150 рублей за килограмм, а в Краснодарском крае — от 60-70 рублей до 100, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Аналитики предупредили россиян, что отечественное вино может подорожать на 15-20 процентов к 2022 году из-за роста стоимости винограда. Кроме того, урожай этой ягоды снизился, а также наблюдается нехватка российских саженцев. По информации НКР, в 2020 году вино выросло в цене в среднем на шесть процентов, а в первом квартале 2021 года — на четыре.

Подорожание алкогольного напитка также связывают с вступившем в силу в июне 2020 года законе о виноградарстве и виноделии. Согласно документу, производители не могут использовать импортный виноматериал, в противном случае им придется указывать на продукции, что она не является вином. Глава информационного центра WineRetail Александр Ставцев подчеркнул, что сейчас вырос спрос даже на не востребованные ранее сорта винограда.

В Минсельхозе подчеркнули, что стоимость винограда устанавливается продавцом и покупателем в зависимости от совокупности таких факторов, как период закупки, качественные характеристики ягоды и другие свойства. Ведомство подчеркнуло, что принятый закон способствует появлению и развитию успешных винодельческих хозяйств в России.

Ранее сообщалось, что кондитеры стали менять рецептуру конфет из-за того, что продукты оказываются чересчур дорогими для российских потребителей. Выросли в цене ингредиенты: тропические масла, какао, сахар, мука и упаковка.