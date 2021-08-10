Назван рецепт от роста цен на продукты в России

Расширение импорта может помочь сгладить сезонный пик роста цен на растениеводческую продукцию. Такой рецепт назвала в беседе с ТАСС советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова.
Увеличение числа поставщиков или объемов поставок приведет к росту конкуренции на российском рынке, это замедлит подорожание продуктов, уверена она. Кроме того, наращивание импорта может решить проблему, когда местные производители хранят товары до наиболее высоких внутренних цен (чаще всего в весенний период), добавила Разумова.
При этом эксперт признала, что не всегда импорт может привести к снижению цен. «Во-первых, импортируемые сельскохозяйственные товары из-за расходов на логистику, упаковку, прохождение фитосанитарных и таможенных процедур по стоимости чаще всего дороже продукции местного производства. Во-вторых, ценовая политика стран-экспортеров сельхозпродукции не всегда соответствует целям по снижению цен на российском рынке», — подчеркнула Разумова.
Президент России Владимир Путин в начале августа поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен. Глава государства в июле признал обострение ситуации с ценами на еду в стране.