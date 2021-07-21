Президент России Владимир Путин признал обострение ситуации с ценами на еду в стране, передает ТАСС. Глава государства напомнил, что эта тема уже неоднократно обсуждалась.

«Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

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В начале июля Минэкономразвития прогнозировало, что овощи из борщевого набора должны будут начать дешеветь с началом сбора урожая. В ведомстве отмечали, что пока продукты в основном импортные, а запасы внутри страны сокращаются. Снижения цен там ожидали в конце июля или в августе.

В конце мая Владимир Путин уже указывал на обострение ситуации в отношении стоимости социально значимых продуктов. Тогда он подчеркивал, что это происходит на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. По данным Росстата, продукты питания в июне подорожали за год на 7,9 процента. Инфляция же в целом ускорилась до 6,5 процента, побив пятилетний рекорд.