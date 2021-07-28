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Россиянам предрекли рост цен на мясо и хлеб

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина в разговоре с «Лентой.ру» предрекла рост цен на животноводческую продукцию, связанный с удорожанием производства, а также хлеба, несмотря на то, что сборы зерновых в этом сезоне были на хорошем уровне.

Российские торговые сети ранее получили предупреждение от поставщиков о резком росте цен на кофе в России в августе. Так, в продуктовой сети «Верный» сообщили, что поставщики кофе предупредили ретейлера о повышении в августе цен на 10-12 процентов. Такие же данные озвучили в «Ленте». Это связывают с проблемами урожая кофейных зерен в Бразилии.

Президент России Владимир Путин 21 июля признал обострение ситуации с ценами на еду в стране. «Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого набора, мы недавно только об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Импорт дорожает

По словам Тюриной, дефицита на продукты внутреннего производства в этом году не ожидается. Полностью обеспечены потребности в мясной продукции, более того, имеется даже экспортный потенциал, указала эксперт. Обеспечение молочной продукцией не полное, планируется большой импорт из Белоруссии, но благодаря единому таможенному пространству это не должно сказаться на ценах, утверждает специалист.

«По плодоовощной продукции у нас, наоборот, наблюдается увеличение предложения, которое продлится до сентября. Также хороший урожай по клубневым и зерновым — проблем с продуктами этих категорий мы не предвидим», — подчеркнула Тюрина.

Сложности могут возникнуть с импортируемой продукцией — на ценах отразятся возможное снижение урожаев, как в случае с кофейными зернами в Бразилии, так и курсы валют. Тюрина заметила, что стоимость таких товаров будет зависеть от объемов предложения, ситуации на мировом рынке и мирового производства.

Ценники меняются

Несмотря на то, что дефицита товаров отечественного производства не предвидится, россиян все равно ждет рост цен на группы товаров, в частности животноводческую продукцию, заявила Тюрина.

7
процентов
на столько может подорожать мясная продукция

«К сожалению, большая доля животноводческой продукции приходится на импортируемые пищевые ингредиенты и ветеринарные препараты, так что тут ситуация полностью зависит от курса валют, — подчеркнула эксперт. — Мы уже видим, что с начала года птица подорожала на 20 процентов, то же можно сказать и об остальной мясной продукции. В ближайшее время цены могут вырасти еще на 5-7 процентов».

Аналогичная ситуация наблюдается и с зерновой продукцией — цены, как считает Тюрина, увеличатся, несмотря на то, что объективных предпосылок для этого нет.

5
процентов
на столько может подорожать хлебная продукция

«Уже поступила информация от производителей хлеба, что они планируют увеличивать цены, несмотря на то, что сборы зерновых находятся на очень хорошем уровне. По их словам, у них так же выросла себестоимость производства, которую необходимо компенсировать. Впрочем, я не ожидаю критичного подорожания, поскольку в противном случае стоимость будет выше уровня спроса, а мука, хлеб — социально значимые продукты», — заключила Тюрина.

В то же время, по ее словам, уже начали снижаться цены на плодоовощные культуры и в ближайшее время снижение только усилится. Тюрина связывает это с сезонным фактором сбора урожая.

40
процентов
на столько могут упасть цены на плодоовощную продукцию в августе-сентябре

«Томаты, огурцы, перцы, картофель, морковь и другие культуры будут дешеветь вплоть до октября, — пообещала эксперт. —В принципе, в августе и в сентябре можно ожидать снижение на 30-40 процентов от текущего уровня».

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