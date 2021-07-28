Россиян предупредили о резком росте цен на кофе

Российские торговые сети получили предупреждение от поставщиков о резком росте цен на кофе в России в августе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, в продуктовой сети «Верный» сообщили, что поставщики кофе предупредили ретейлера о повышении в августе цен на 10-12 процентов. Такие же данные озвучили в «Ленте».

Как сообщил источник издания в другой крупной сети, контрагенты ссылаются на резкое удорожание сырья, по данным некоторых компаний, на 70 процентов. В первую очередь это связано с проблемами урожая кофейных зерен в Бразилии.

По информации издания, цены на кофейные зерна на мировом рынке уже превысили максимум 2014 года. Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40-50 процентов.

Ранее сообщалось, что кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего рекорда из-за беспокойства по поводу снижения поставок из-за заморозков в Бразилии. Цена фьючерсов на торгах нью-йоркской биржи ICE Futures взлетела выше двух долларов за фунт впервые с октября 2014 года. Кроме того, Колумбия и Вьетнам сталкиваются с задержками в портах.