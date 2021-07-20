Определены самые дорожающие в мире группы товаров

Инфляция стремительно захватывает глобальную экономику. Об этом пишут «Известия», подготовившие перечень наиболее подорожавших групп товаров.

Так, рекорды дороговизны побил кофе. Цены на зерна на американских биржах за последние месяцы подскочили на 18 процентов, в Лондоне сорт робуста подорожал до 1750 долларов за тонну. В обоих случаях речь идет о многолетних максимумах, уточняет издание. Причиной подорожания стала сильнейшая засуха в Бразилии, снижение числа посетителей кофеен из-за коронавируса, а также логистические проблемы в Колумбии и Вьетнаме.

Также общемировой проблемой стал рост цен на бензин. В США и других не регулирующих цены странах подорожание связано с общим ростом стоимости нефти. В России объясняют текущие цены высоким спросом на топливо в летний период. При этом, по информации издания, правительство задумывается о заключении сделки с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен.

Еще одной глобальной проблемой стали цены на компьютерную технику. Здесь роль сыграли несколько факторов, от остановки заводов по производству полупроводников и рост спроса на устройства. Помимо техники, дефицит электроники ударил и по другим отраслям, включая автомобилестроение.

Кроме того, «Известия» указывают на взрывное подорожание стройматериалов. Оно связано с антикризисными программами во множестве стран, для реализации которых требуется явно превышающее возможности поставщиков количество металла, бетона и дерева.

19 июля сообщалось, что подорожание удобрений привело к проблемам для агропромышленного сектора. Ранее «Ведомости» сообщили, что заморозка цен на эту продукцию на максимальных уровнях за последние два года приведет к тому, что осенью фермеры не смогут закупить ее под сев озимых в достаточном количестве. Уже в 2022 году урожайность в России резко снизится, считают в отрасли.

Также стало известно о возможном подорожании хлеба — о нем предупредили производители, связав это с подорожанием сырья и ростом логистических расходов. Однако в Минсельхозе считают, что для существенного повышения стоимости нет оснований.