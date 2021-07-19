Минпромторг потребует от российских магазинов снижения цен

Министерство промышленности и торговли России намерено добиваться от крупных ретейлеров снижения цен на овощи в магазинах после удешевления продукции у производителей, заявил в ходе совещания «Единой России» с руководством правительства и главами регионов заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Темой обсуждений стала борьба с подорожанием продовольствия, передает ТАСС.

«Безусловно, мы будем требовать от ретейла, от крупного ретейла, чтобы это снижение цен транслировалось в полку, как мы всегда в общем-то и работали», — пояснил Евтухов.

Глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев на совещании сообщил, что сейчас торговые сети ожидают падения стоимости закупки овощей. Новый урожай от отечественных поставщиков стал поступать в середине июля, с небольшим опозданием.

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По словам Караваева, картофель и капуста за год у поставщиков дорожали в полтора раза, морковь — в два с половиной, свекла — в четыре. По состоянию на 14 июля несколько снизились цены по сравнению с июнем — на капусту и репчатый лук на 11-12 процентов, на морковь на 30, на картофель на 56, а на свеклу — на 65 процентов. Однако, как сказал глава АКОРТ, «есть определенные опасения, что удешевление приостановится из-за накопленных у производителей издержек».

Караваев указал, что Минпромторг считает одной из мер сдерживания цен расширение практики долгосрочных прямых контрактов торговых сетей с производителями. Торговые сети АКОРТ сейчас анализируют структуру закупок социально значимых товаров и пытаются сократить долю тендеров. При этом полностью отказываться от них не планируется, сообщил Караваев, сославшись на угрозы для сельхозпроизводителей. Он также считает, что интересы поставщиков нужно учитывать при стабилизации цен, учитывая, что аграрии сами сталкиваются с подорожанием удобрений, электричества и комплектующих для техники.

Подорожание удобрений уже привело к проблемам для сектора. Ранее «Ведомости» сообщили, что заморозка цен на эту продукцию на максимальных уровнях за последние два года приведет к тому, что осенью фермеры не смогут закупить ее под сев озимых в достаточном количестве. Уже в 2022 году урожайность в России резко снизится, считают в отрасли.

Также 19 июля стало известно о возможном подорожании хлеба — о нем предупредили производители, связав это с подорожанием сырья и ростом логистических расходов. Однако в Минсельхозе считают, что для существенного повышения стоимости нет оснований.