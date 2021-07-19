Товарам для школьников пообещали подорожание

В августе магазины по продаже канцелярских изделий и товаров для школьников планируют поднять цены на весь ассортимент. Об этом рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких поставщиков и ретейлеров. Подорожание обещают на 10-30 процентов в оптовом сегменте. Повышение стоимости продавцы будут вынуждены заложить в цену товаров на полках.

Рост цен подтвердили представители крупных производителей «Проф-пресс» и «Луч», дистрибутора Informat, а также сетей магазинов «Детский мир» и «Леонардо». Сильнее всего в закупе подорожают тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы, уточнил представитель одной из компаний.

Подорожание канцелярии перед новым учебным годом связан с увеличением стоимости полимерных материалов и целлюлозы, а их нехватка — производством медицинских масок и упаковки. Консультант Vygon Consulting Артем Лебедской-Тамбиев уточнил, что с начала 2021-го полиэтилен в Европе подорожал в 1,5 раза — до 2 тысяч долларов за тонну, а ситуация на российском рынке повторяет зарубежную динамику.

Рост стоимости полимерных материалов и целлюлозы произошел на фоне дефицита обоих товаров. В частности, полимеры используются при производстве медицинских масок и в выпуске пластиковой посуды и упаковки. Они стали более востребованными из-за роста доставки товаров. То же сейчас происходит и с целлюлозой. Как указал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, из-за пандемии коронавируса выросло потребление салфеток, туалетной бумаги и других подобных изделий.