Российские семьи с несколькими детьми освободят от части налогов

Президент России Владимир Путин поручил внести поправки, которые позволят освободить семьи с несколькими детьми от уплаты части налогов. Это коснется налога на доходы физических лиц при продаже жилья для покупки нового при соблюдении определенных условий, сообщает ТАСС

В перечне поручений по итогам участия главы государства в съезде «Единой России», адресованном правительству и Государственной думе, уточняется, что речь идет о продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет. Средства в течение года при этом должны быть направлены на улучшение жилищных условий с покупкой другого жилья. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября 2021 года.

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании

Это стало очередной мерой по поддержке семей в России за последнее время. С прошлого года части семей с детьми от трех до семи лет полагаются специальные выплаты, поддержка также предусмотрена и для части беременных женщин и родителей-одиночек, а также семей, где дети ходят или пойдут в школу.

15 июля стало известно, что семьям со школьниками направят в общей сложности более 200 миллиардов рублей. Речь идет о единовременной выплате в десять тысяч рублей, правила начисления были утверждены 12 июля.