Российским школьникам направят больше 200 миллиардов рублей

Российское правительство 15 июля направит средства на единовременные выплаты на всех школьников страны, передает ТАСС заявление премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек», — отметил он на заседании кабинета министров.

Заявления на средства родители могут подать с 15 июля и до 1 ноября, а получать деньги начнут с середины августа — так выделенные суммы можно будет использовать для подготовки к школе. Премьер также призвал избежать сбоев в работе сервиса, которым нужно будет пользоваться для подачи заявлений. В тестовом режиме он уже запущен на портале государственных услуг.

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Правила единовременной выплаты на детей школьного возраста к началу учебного года правительство утвердило 12 июля. Деньги могут получить родители, усыновители, опекуны, а также попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенок достиг возраста шести лет до 1 сентября 2021 года включительно.

В июне президент Владимир Путин расширил возрастные границы для получения таких средств. Он поручил выдавать деньги даже в том случае, если дети пошли в школу в шесть лет. Изначально предполагалась поддержка лишь для тех семей, где достигли этого возраста еще до марта текущего года.