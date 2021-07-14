Выплату 10 тысяч рублей россиянам с детьми старше шести лет обсудят в кабмине

Правительство России обсудит единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет. Обсуждение состоится на заседании в четверг, 15 июля, сообщается на сайте кабмина.

«На заседании планируется рассмотреть... вопросы... О выделении Минфину РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ ... являющимся одним из родителей... детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года)», — говорится в сообщении.

Также в кабмине обсудят выплаты инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей. Проект направлен на финансовое обеспечение реализации указа президента России Владимира Путина «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

Ранее правительство России утвердило правила единовременной выплаты на детей школьного возраста к началу учебного года. Все семьи, в которых есть школьники, получат по десять тысяч рублей на ребенка.

В июне Путин расширил возрастные границы единовременной помощи для семей школьников. На совещании с членами правительства он поручил выдать по 10 тысяч рублей в текущем году даже в случае, если дети пошли в школу в шесть лет, а не в семь. На выплаты потратят примерно 170 миллиардов рублей. Указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет по 10 тысяч рублей в августе-декабре 2021 года президент подписал 2 июля.